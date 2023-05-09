Война vs туризм: как украинцы меняют индустрию путешествий в Украине и мире

Новый летний туристический сезон уже второй во время полномасштабной войны. И если в прошлом году путешественники были растеряны, а игроки только искали возможности для поддержки операционной деятельности в новых сверхсложных условиях, то сейчас уже можно говорить об определенных тенденциях. Главный вывод: путешествия остаются важной потребностью украинцев, а во время войны это еще и помогает справиться со стрессовой нагрузкой.

Отдых и дипломатия

Выездной туризм всегда зависит от многих факторов, а любое изменение может вызвать сбой. Поэтому особенно поражает, как быстро украинский бизнес сумел обновить логистику и предложить украинцам буквально все многообразие путешествий.

На замену привычных чартерных рейсов из столицы или даже ближайшего областного центра пришли поездки из аэропортов соседних стран — Молдовы, Польши, Румынии. Это делает поездку длиннее и влияет на стоимость. И все же, как показывает динамика бронирований, украинцы с пониманием относятся к вынужденным неудобствам в течение 2022 года у туроператора Join UP! зарубежные туры забронировали более 158 000 украинцев.

Основная аудитория таких поездок – женщины с детьми. По данным внутренней статистики туроператора, туры по-прежнему бронируют для 2-3 человек. Только до полномасштабного вторжения это чаще были родители с ребенком, а сейчас мама с подругой или бабушкой и ребенок.

Заграничные поездки также являются дополнительным рычагом дипломатического влияния Украины. Кроме того, что туристы рассказывают иностранцам о событиях в стране на примере собственных историй, они также меняют и сам рынок – больше становится запросов на гостиницы "без россиян". Учитывая, что украинских туристов и вынужденных переселенцев немало, а сама страна в фокусе внимания, постепенно такие настроения могут повлиять на отношение гостиниц. К тому же ощутимое и положительное влияние государственных структур.

Ранее с помощью призывов ДАРТ, МИД и других украинских и международных институций, а также активной позиции украинцев удалось исключить РФ из Всемирной туристической организации, а крупные сети Marriott и InterContinental Hotel Group вышли из российского рынка.

Кроме того, презентованный недавно обновленный план санкций группы Ермака-Макфола включает рекомендации правительствам отменить выдачу туристических виз россиянам, или ввести с них сбор на восстановление Украины. Сдвиги в этом вопросе влияют на безопасность наших граждан за границей, а значит, критически нужны.

Динамика цен и предложения

Для украинцев, имеющих право пересекать границу, география мест вылета расширяется, прилагаются новые направления для поездки. Так, туры в Турцию с вылетом открыты из Молдовы, Польши и Румынии. Цена при этом будет отличаться от 9817 грн из Молдовы, от 13 780 грн из Польши и от 10748 грн из Румынии.

Другой традиционный хит – Египет – доступен для вылета из Молдовы и Польши по цене от 21871 грн. При этом для тех, кто будет лететь из польского Жешува, предусмотрен удобный трансфер из Львова. Такой переезд гарантированно подстроен под полетную программу, а значит, снимает вопросы опозданий на рейс из-за задержки на границе.

Также украинцы могут отдохнуть на средиземноморских островах Крит (от 14698 грн с вылетом из Молдовы или Румынии) и Кипр (от 10502 грн из Молдовы).

Можно также забронировать летний тур и в странах континентальной Европы. К примеру, из Кишинева в июне откроются вылеты в Испанию, где можно выбрать одну из двух известных курортных зон: Коста-Брава и Коста-Дорада. Стоимость таких туров начинается от 25875 грн. Албания из Кишинева будет стоить от 16685 грн, Черногория из Кишинева и Жешува – от 16100 грн.

Желающие также могут посетить и экзотические страны Мальдивы (60 583 грн), Шри-Ланку (44 242 грн), Таиланд (55 780 грн), Танзанию (54 498 грн) или ОАЭ (32 050 грн). Спросом пользуется Тунис – там есть комфортабельные отели с системой "все включено", восточная атмосфера страны Магриба, а также лояльные цены – от 16 474 грн.

В целом следует отметить, что цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Правда, предпосылки для потенциального роста существуют, прежде всего, это интенсивное возобновление туризма после снятия противопандемических ограничений. В некоторых странах это явление уже получило название "путешествия из мести" (revenge tourism), что означает стремление людей использовать все имеющиеся возможности хотя бы для коротких, но частых поездок.

Последствия такого энтузиазма украинцы почувствовали уже в прошлом году – если в 2021 году средняя стоимость поездки в системе бронирования Join UP! составляла $454, то в 2022 – уже $562. Конечно, на увеличение также повлияла инфляция в стране и усложненная логистика, но глобальное удорожание туристических услуг тоже следует учитывать. Среди прочего, это снова актуализирует раннее бронирование, позволяющее сэкономить средства.

Еще один инструмент экономии – более дешевые автобусные туры. В прошлом году предложение таких путешествий значительно выросло. Такой вариант действительно дешевле самолета, а также подходит для тех, кто не хочет или боится самостоятельно доставаться аэропорту вылета в другой стране. В течение летнего сезона 2023 автобусом можно будет поехать в Турцию (от 13 730 грн), Болгарию (от 6840 грн), Черногорию (от 11133 грн) или Грецию (от 12994 грн).

И все же, как показывает опыт предыдущего года, украинские туристы чаще ставят комфорт впереди экономии и предпочитают полеты. В 2022 году 53% туристов Join UP!, по данным внутренней статистики туроператора, путешествовали на самолете и только 12% — на автобусе.

Лето в горах и перспективы

Если посмотреть на результаты исследование социально-экономического самочувствия граждан Украины после года войны, видно, что доходы 35,6% респондентов не изменились. Это значит, что украинцы могли бы продолжать интенсивно путешествовать, но на это влияют объективные факторы ограничения на выезд за границу для большинства мужчин от 18 до 60 лет. И все же люди ездят в отпуска, только теперь внутри страны.

Внутренний туризм вышел на пиковые показатели, особенно в зимний период. На это повлияли несколько факторов: во-первых, люди по традиции ехали на Рождественские праздники в Карпаты, а во-вторых, многие гостиницы предлагали комфортные условия размещения со светом, горячей водой и отоплением, что было особенно нужно из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры зимой.

Карпаты и соседние западные области как основное внутреннее направление, скорее всего, сохранится и летом. Популярный ранее пляжный отдых в Одессе запрещен из-за минной опасности. К тому же, горные массивы помогают уединиться и хотя бы на небольшой промежуток времени вырваться из водоворота событий и восстановить силы.

Что касается будущей индустрии в долгосрочной перспективе, то, конечно, после победы и открытия границ ожидается существенный рост продаж. Впрочем, масштабы спроса будут также зависеть от экономической ситуации. Внутренний туризм и особенно его реабилитационно-оздоровительная составляющая будут развиваться интенсивно, ведь многие будут нуждаться в качественной помощи для восстановления.

Также можно предположить рост въездного туризма: иностранцы захотят посетить страну, приковывающую внимание всего мира. Отдельно следует отметить категорию бизнес-путешествий, которая будет расти быстрее всего, ведь процесс восстановления страны предполагает интенсивное сотрудничество с международными партнерами и инвесторами.

Именно поэтому сейчас важно не откладывать вопросы туристической индустрии на потом. От качества своевременной подготовки зависит скорость и качество перезапуска отрасли в послевоенный период.