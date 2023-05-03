Туристическая отрасль в Украине уплатила почти на треть меньше налогов

За первые три месяца 2023 представители туристической отрасли Украины уплатили на 29% меньше (383 млн 221 тыс. грн) налогов, чем за аналогичный период в 2022 году. В прошлом году в бюджет поступило 540 млн. 406 тыс. грн. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

В Госагентстве подчеркивают, что, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, первые три месяца 2023 продемонстрировали падение на уровне 39%. Два года назад в казну государства от туротрасли было перечислено 629 млн. 135 тыс. грн.

"Для поддержки экономики большой части нашей страны важно, чтобы в этом году украинцы больше путешествовать по безопасным регионам страны, не только чтобы перезагрузиться и провести время с родными, но и для того, чтобы поддержать нашу отрасль, которая сегодня, как никогда, нуждается в туристах", - заявила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

В то же время на 34% уменьшилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц уменьшилось на 35%, а физических – на 34%.

Больше всего в государственный бюджет поступило от гостиниц – 61%, сумма составляет 233 млн 693 тыс. грн. Впрочем, эта сумма на 22% меньше аналогичного периода 2022 года (299 млн 782 тыс. грн) и на 41% меньше того же периода в 2021 году (394 млн 576 тыс. грн).

Данные: Государственное агентство развития туризма Украины

Существенно сократились поступления от турбаз и детских лагерей отдыха – на 48%, или 25 млн 652 тыс. грн налога против 49 млн 112 тыс. грн за первые три месяца 2022 года.

В то же время улучшилась ситуация с деятельностью кемпингов и стоянок для жилых автофургонов – на 20%. Но по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились на 67%.

В Государственном агентстве развития туризма Украины объясняют, что первый квартал года всегда характеризуется самыми низкими налоговыми поступлениями от туротрасли, потому что сезон начинается в мае и заканчивается в ноябре.

Напомним, Кабинет Министров рекомендует Национальному банку Украины разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги.