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Политика
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"Власть" Крыма запретила купаться: туристический сезон отменяется

крым, окопы
ФОто с телеграм-канала "Информационного сопротивления"

Пляжи на территории Сакского района на побережье Черного моря и озера Донузлав, а также местные озера закрыты для купания в 2023 году.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

Закрыты пляжи на территории сел Штормовое и Поповка на западе Сакского района Крыма на побережье Черного моря и озера Донузлав, а также местные озера. Соответствующее постановление приняла "администрация" Штормовского сельсовета.

"Утвердить список мест, запрещенных для купания на территории Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым (прилагается)", - говорится в документе.

Ранее на данных пляжах оккупанты вырыли десятки километров окопов и расставили артиллерию перед ожидаемым наступлением ВСУ.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские захватчики минируют территорию и активно роют окопы. Поэтому фактически остановился строительный бизнес, поскольку вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова и вдоль Северокрымского канала.

Автор:
Михаил Шилин