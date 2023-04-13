- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
"Влада" Криму заборонила купатись: туристичний сезон скасовуеться
Пляжі на території Сакського району на узбережжі Чорного моря і озера Донузлав, а також місцеві озера закрито для купання у 2023 році.
Про це повідомляє "Інформаційний спротив".
Закрито пляжі на території сіл Штормове і Поповка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря і озера Донузлав, а також місцеві озера. Відповідну постанову ухвалила "адміністрація" Штормовської сільради.
"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормовського сільського поселення Сакського району Республіки Крим (додається)", - йдеться в документі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше на даних пляжах окупанти вирили десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму перед очікуваним наступом ЗСУ.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники мінують територію та активно риють окопи. Через це фактично зупинився будівельний бізнес, оскільки вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході й півночі півострова і уздовж Північнокримського каналу.