"Влада" Криму заборонила купатись: туристичний сезон скасовуеться

Пляжі на території Сакського району на узбережжі Чорного моря і озера Донузлав, а також місцеві озера закрито для купання у 2023 році.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

Закрито пляжі на території сіл Штормове і Поповка на заході Сакського району Криму на узбережжі Чорного моря і озера Донузлав, а також місцеві озера. Відповідну постанову ухвалила "адміністрація" Штормовської сільради.

"Затвердити перелік місць, заборонених для купання на території Штормовського сільського поселення Сакського району Республіки Крим (додається)", - йдеться в документі.

Раніше на даних пляжах окупанти вирили десятки кілометрів окопів і розставили артилерію в Криму перед очікуваним наступом ЗСУ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники мінують територію та активно риють окопи. Через це фактично зупинився будівельний бізнес, оскільки вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході й півночі півострова і уздовж Північнокримського каналу.