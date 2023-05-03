У 2023 році туристична галузь сплатила майже на третину менше податків

За перші три місяці 2023 року представники туристичної галузі України сплатили на 29% менше (383 млн 221 тис. грн) податків, ніж за аналогічний період у 2022 році. Торік до бюджету надійшло 540 млн 406 тис. грн. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму України в Facebook.

В Держагентстві підкреслюють, що, в порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році, перші три місяці 2023 року продемонстрували падіння на рівні 39%. Два роки тому в казну держави від тургалузі було перераховано 629 млн 135 тис грн.

“Для підтримки економіки великої частини нашої країни важливо, щоб цьогоріч українці більше подорожувати безпечними регіонами країни, не тільки щоб перезавантажитися та провести час з рідними, а й задля того, щоб підтримати нашу галузь, яка сьогодні, як ніколи, потребує туристів”, - заявила очільниця ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Дані: Державне агентство розвитку туризму України

Водночас на 34% зменшилась загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб зменшилася на 35%, а фізичних - на 34%.

Найбільша до державного бюджету надійшло від готелів – 61%, сума складає 233 млн 693 тис. грн. Втім це на 22% менше за аналогічний період 2022 року (299 млн 782 тис. грн) і на 41% менше за той же період у 2021 році (394 млн 576 тис. грн).

Суттєво скоротилися надходження від турбаз і дитячих таборів відпочинку - на 48%, або 25 млн 652 тис. грн податку проти 49 млн 112 тис. грн за перші три місяці 2022 року.

Якщо порівнювати цей же період з аналогічним у 2021 році, то податкові надходження впали на 78%.

Водночас покращилася ситуація з діяльністю кемпінгів і стоянок для житлових автофургонів - на 20%.

Але, в порівнянні з 2021 роком, податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися на 67%.

В Державному агентстві розвитку туризму України пояснюють, що перший квартал року завжди характеризується найнижчими податковими надходженнями від тургалузі, тому що сезон починається в травні і закінчується в листопаді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендує Національному банку України дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки з закордонними партнерами за туристичні послуги.