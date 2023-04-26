В Минприроды оценили возможность возобновления туризма в Чернобыльской зоне во время войны

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец не видит предпосылок для возобновления туризма в Чернобыльской зоне отчуждения до конца войны. Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал на брифинге при посещении зоны.

"Территория зоны под особым контролем. Думаю, до конца военного положения туризм здесь возобновляться не будет. Это в первую очередь небезопасно для самих туристов, в том числе из-за минирования", - отметил чиновник.

При этом министр заявил, что Украину ожидает в ближайшее время большая реформа, касающаяся не только зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, но и в целом вопроса заповедников. По его словам, министерство уже работает над разработкой соответствующих законопроектов и подзаконных актов.

По мнению Стрельца, Украина после победы в войне будет самой посещаемой страной, поэтому должны быть соответствующие локации. В отношении Зоны отчуждения, министр указал, что видит ее также научным хабом. По его словам, вторжение РФ, нарушившей условия безопасного содержания Чернобыльской зоны, дало толчок для соответствующих научных исследований.

"Работа над этим уже идет. Мы приняли необходимые для ее старта документы. Именно сейчас, когда уже есть факт нарушения РФ того мирного атома, который отдыхал много лет, можем провести исследования, которые никто в мире провести не может", - пояснил идею глава Минприроды.

По словам чиновника, уже есть соответствующие договоренности по созданию хаба со многими странами, которые необходимо реализовывать. В частности, подтвердила свою заинтересованность в этом Франция, с министром экологии которой Стрелец, недавно встречался.

Напомним, что 26 апреля отмечается годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, приведшей к радиоактивному загрязнению и выселению населения со значительных территорий на севере Киевской области. В конце февраля и марте 2022 года ЧАЭС была захвачена российской армией в ходе ее вторжения в Украину.

В 2023 году мероприятия к годовщине ограничились официальным почтением памяти погибших ликвидаторов аварии президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету из серии "Чернобыль. Возрождение".