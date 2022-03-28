В Украине запустили онлайн-карту радиационного фона. Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с Министерством здравоохранения, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Украинским гидрометеорологическим центром, местными органами власти и прочими субъектами хозяйствования-владельцами данных.

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"Чтобы дать обществу максимум достоверной информации и своевременно защитить население, Минприроды вместе с SaveDnipro на Saveecobot собрали все актуальные данные на единой карте радиационного фона в Украине. На ней отражены замеры по точкам контроля, размещенным по всей стране", - отмечают в ведомстве.

Данные собираются автоматически или вручную специалистами каждый день, даже в наиболее опасных населенных пунктах. На сегодня существует 514 точек замеров по всей стране.

В частности, 263 принадлежит Минздраву, 175 - Укргидрометцентра, 13 - департаменту экологии и природных ресурсов Киевской обладминистрации, 1 - ГСЧС. Остальные системы - EcoCity (51), URADMonitor (3), ДТЭК (6), Криворожский железорудный комбинат (1) и ЭКОТЕСТ (1).

При этом также на карте отражены данные гидрометцентра Беларуси на территории этой страны. Более того, на ней также содержатся актуальные данные с датчиков Укргидрометцентра в оккупированном Россией Крыму.

В профильном министерстве отмечают, что актуальность создания такого ресурса возникла из-за захвата российскими военными Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций, после чего информацию об уровне радиационного загрязнения стали искать сотни тысяч людей во всем мире.

"Из-за террористических действий оккупантов вопрос радиационной безопасности сегодня снова стоит перед миром достаточно остро. Все мы уже знаем, каковы последствия аварий на объектах атомной энергетики. Конечно, это вызывает беспокойство у украинцев, граждан других стран, любого адекватного человека", - отметил исполняющий обязанности министра Руслан Стрелец.

По его словам, в таких условиях запрос на достоверную информацию о состоянии радиационного фона в Украине, где ведутся ожесточенные боевые действия, очень высок, а собранные на единой онлайн-карте актуальные данные позволят избежать информационного вакуума и дать обществу максимум достоверной информации.

В Минприроды также призвали всех владельцев, имеющих данные о радиационном фоне, присоединяться к инициативе и передавать данные для агрегации и последующего опубликования для гражданской обороны во время войны.