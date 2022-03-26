В Славутич вошли российские войска. Люди вышли на акцию протеста

Жители города-спутника ЧАЭС Славутич утром 26 марта вышли на мирную акцию против российских оккупантов. Русские военные открыли огонь в воздух и бросают светошумовые гранаты в толпу. Мэр города Юрий Фомичев похищен захватчикам.

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Город Славутич с 25 марта находится в блокаде российских войск.

В город вошла российская бронетехника.

Городские власти объявили комендантский час и запретили горожанам выходить на улицы.

Но утром 26 марта люди вышли на митинг на центральную площадь города и протестовали против оккупации.

Как следует из фото и видео, на главной площади города собрались сотни жителей.

Они держат желто-голубые флаги, поют гимн Украины и выкрикивают "Путин – хуйло", "Русский корабль иди на*уй", "Слава нации! Смерть врагам!", "Славутич – это Украина".

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, российские оккупанты захватили городскую больницу.

Также русские военные открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу.

Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение к больнице, которую захватили оккупанты.

По последней информации, мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Но городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Отметим, Славутич — самый молодой город Украины. Был основан в 1987 году, первый ордер на заселение квартиры был выдан 26 марта 1988 года. Целью основания города было обслуживание Чернобыльской АЭС на фоне устранения последствий аварии 1986 года. На начало 2021 года в городе проживало, по официальным данным, 24,7 тысячи человек.

Примерно половина взрослого населения города занята обслуживанием ЧАЭС.

С 24 февраля ЧАЭС находится под контролем российской армии. Для продолжения обслуживания электростанции и объектов на ней нужно проводить постоянную ротацию персонала, который живет в Славутиче.