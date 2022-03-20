На ЧАЭС провели частичную ротацию

Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом” удалось провести частичную ротацию на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает телеграм-канал “Энергоатома”.

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"20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции. За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), 1 служащий Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 "сталкера", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия.

Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

Напомним, 24 февраля российские военные взяли под контроль территорию выведенной из эксплуатации ЧАЭС, а также всю территорию Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области.

После этого было зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. По заявлениям ученых, колебания показателей датчиков связаны с перемещением военной техники.

В частности, данные на датчике рядом с объектом хранения радиоактивных отходов "Вектор", "Подлесный", "Третья очередь" и "Буряковка" показали семикратное превышение норм поглощенной дозы радиации.