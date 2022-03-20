На ЧАЕС провели часткову ротацію

Національній атомній енергогенеруючій компанії “Енергоатом” вдалося провести часткову ротацію на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".

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"20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції. За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворої) 1 службовець Державної служби надзвичайних ситуацій, 4 "сталкери", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що на заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов'язків та забезпечення функціонування підприємства.

Персонал знаходився на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові взяли під контроль територію виведеної з експлуатації ЧАЕС, а також усю територію Чорнобильської зони відчуження у Київській області.

Після цього було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. За заявами вчених, коливання показників датчиків пов'язані із переміщенням військової техніки.

Зокрема, дані на датчику поруч з об'єктом зберігання радіоактивних відходів "Вектор", "Підлісний", "Третя черга" та "Буряківка" показали семиразове перевищення норм поглиненої дози радіації