До Славутича увійшли російські війська. Люди вийшли на акцію протесту

Жителі міста-супутника ЧАЕС Славутич уранці 26 березня вийшли на мирну акцію проти російських окупантів. Російські військові відкрили вогонь у повітря та кидають світлошумові гранати у натовп. Мера міста Юрія Фомічева викрали загарбники.

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Місто Славутич з 25 березня перебуває у блокаді російських військ.

До міста увійшла російська бронетехніка.

Міська влада оголосила комендантську годину і заборонила городянам виходити на вулиці.

Але вранці 26 березня люди вийшли на мітинг на центральну площу міста та протестували проти окупації.

Як видно з фото та відео, на головній площі міста зібралися сотні мешканців.

Вони тримають жовто-блакитні прапори, співають гімн України та вигукують "Путін – хуйло", "Російський корабель іди на*уй", "Слава нації! Смерть ворогам!", "Славутич – це Україна".

Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, російські окупанти захопили міську лікарню.

Також російські військові відкрили вогонь у повітря. Вкидають світлошумові гранати в натовп.

Але мешканці не розходяться, навпаки, їх стає більше. Люди розпочали рух до лікарні, яку захопили окупанти.

За останньою інформацією, мера міста Юрія Фомічева викрали загарбники. Але міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

Зазначимо, Славутич – наймолодше місто України. Був заснований у 1987 році, перший ордер на заселення квартири був виданий 26 березня 1988 року. Метою заснування міста було обслуговування Чорнобильської АЕС на тлі усунення наслідків аварії 1986 року. На початок 2021 року в місті проживало, за офіційними даними, 24,7 тисячі людей.

Приблизно половина дорослого населення міста зайнята обслуговуванням ЧАЕС.

З 24 лютого ЧАЕС перебуває під контролем російської армії. Для продовження обслуговування електростанції та об'єктів на ній потрібно проводити постійну ротацію персоналу, який мешкає у Славутичі.