Працюють снайпери: влада Славутича заборонила пересуватися містом

У місті Славутичі (Київська область) заборонили пересуватися містом, у тому числі їздити автомобілями.

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Як повідомляє пресслужба міської ради Славутича, заборону ввели через снайперську стрілянину.

"Терміново, всім забороняється пересуватися містом, у тому числі їздити на автомобілях. Працюють снайпери. Максимальний репост!" — йдеться у повідомленні.

Раніше у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявили, що війська РФ намагаються взяти штурмом місто Славутич Київської області.

За даними у зведенні Генерального штабу Збройних сил на 12:00, "підрозділи противника намагалися блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, але мети не досягли".

Напередодні ввечері мер міста Юрій Фомічов повідомив у своєму відеозверненні, що у середу в місті був "важкий день, ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями".

За його словами, російські окупанти обстріляли блокпост, розташований на території міста.

Фомічов закликав городян не нехтувати сигналами тривоги та бігти в укриття, зокрема, якщо вони почули сигнал у черзі за хлібом чи молоком. При цьому мер констатував, що виїзд зі Славутича наразі неможливий.

Славутич розташований у лісистій місцевості на захід від оточеного російськими військами Чернігова, за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю, що пролягає по Дніпру.

Місто було збудовано після аварії на ЧАЕС і пов'язане з нею залізничною лінією, що пролягає через територію Білорусі.

Він є анклавом Київської області на території Чернігівської та належить до Вишгородського району. На початок 2021 року в місті проживало, за офіційними даними, 24,7 тисячі людей.