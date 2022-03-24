Российские войска пытаются взять штурмом Славутич

Российские войска пытаются взять штурмом город Славутич Киевской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Славутич – город-спутник Чернобыльской АЭС – в опасности. Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, согласно данным в сводке Генерального штаба Вооруженных сил на 12:00, "подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить город Славутич, цели не достигли".

Отметим, что накануне вечером мэр города Юрий Фомичев сообщил в своем видеообращении, что в среду в городе был "тяжелый день, мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями".

"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижения противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом, и все очень непросто", - сообщил градоначальник.

Фомичев призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и бежать в укрытия, в частности если они услышали сигнал во время стояния в очереди за хлебом или молоком. При этом мэр констатировал, что выезд из Славутича сейчас невозможен.

"Даже не планируйте это в ближайшие дни. Такая же тяжелая ситуация с подвозом продуктов гуманитарной помощи. Сейчас мы отрезаны, мы работаем над этим", - подчеркнул он.

По словам мэра, никаких гарантий безопасности для жителей нет, и "может произойти все, что угодно в любой момент". Он призвал граждан держать под рукой "тревожный рюкзак" с документами, деньгами и вещами первой необходимости.

Отметим, что Славутич расположен в лесистой местности к западу от окруженного российскими войсками Чернигова, в нескольких километрах от границы с Беларусью, пролегающей по Днепру.

Город был построен после аварии на ЧАЭС и связан с ней железнодорожной линией, пролегающей через территорию Беларуси. Он является анклавом Киевской области на территории Черниговской и относится ныне к Вышгородскому району. На начало 2021 года в городе проживало, по официальным данным, 24,7 тысячи человек.