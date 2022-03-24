В зоне ЧАЭС горят леса, зафиксировано повышение уровеня цезия – МАГАТЭ

Часть леса в зоне отчуждения, возле временно оккупированной Чернобыльской АЭС начала гореть в ночь с 23 на 24 марта. Некоторые очаги возгорания ликвидированы или локализованы. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

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"В Киеве и на двух АЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе, не являющееся существенным поводом для беспокойства", — уточнили в МАГАТЭ в Twitter.

В свою очередь исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире общего телемарафона сообщил, что кроме леса в зоне отчуждения ранее возникали пожары в разных местах.

"За последние две недели было больше 30 пожаров зафиксировано. В последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение", — резюмировал Стрелец.

Он добавил, что большинство пожаров локализованы, спасатели занимаются их ликвидацией. Предварительно известно, леса начали гореть из-за вооруженной агрессии армии Российской Федерации, которая оккупировала ЧАЭС.

В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией, и еще раз подчеркнул настоятельную необходимость заключения согласованных рамок, которые позволили бы МАГАТЭ оказывать техническую помощь для безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов Украины.

Ранее войска России повредили линию электроснабжения ЧАЭС, при этом станция не может оставаться без надежного энергопитания. Как подчеркивают в НЭК "Укрэнерго", только регулярное техническое обслуживание поможет избежать повторной катастрофы на этой станции.

Фото: ua.depositphotos.com