Войска России вновь повредили линию электроснабжения ЧАЭС

Оккупанты повредили линию, питающую ЧАЭС и Славутич, после ее ремонта украинской стороной. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Вечером воскресенья, 13 марта, ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич, и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутича.

"Но завершить работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию. Ремонтная бригада НЭК "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Чернобыльская АЭС не может оставаться без надежного энергопитания. Только регулярное техническое обслуживание поможет избежать повторной катастрофы на єтой станции.

Ранее в НАЭК "Укрэнерго" заявили, что не нуждаются в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтных линий, питавших Чернобыльскую АЭС. Там призвали пропустить украинские ремонтные бригады к АЭС, а сообщения из Беларуси и России о возобновлении питания станции назвали "провокацией, направленной на обострение ситуации".