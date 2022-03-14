Війська Росії знову пошкодили лінію електропостачання ЧАЕС

Окупанти пошкодили лінію, яка живила ЧАЕС і Славутич, після її ремонту українською стороною. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Увечері неділі, 13 березня, ремонтна бригада "Укренерго" відремонтувала високовольтну лінію електропередачі, що живить Чорнобильську АЕС та Славутич, та розпочали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та Славутича.

"Але завершити роботи не вдалося, бо окупанти незабаром знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго" змушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідувати нове ушкодження», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що Чорнобильська АЕС не може залишатись без надійного енергоживлення. Тільки регулярне технічне обслуговування допоможе уникнути повторної катастрофи на станції.

Раніше У НАЕК "Укренерго" ж заявили, що не потребують допомоги білоруської сторони у ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтних ліній, які живили Чорнобильську АЕС. Там закликали пропустити українські ремонтні бригади до АЕС, а повідомлення з Білорусі та Росії про відновлення живлення станції назвали "провокацією, спрямованою на загострення ситуації".