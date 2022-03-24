У зоні ЧАЕС горять ліси, зафіксовано підвищення рівня цезію – МАГАТЕ

Частина лісу в Зоні відчуження біля тимчасово окупованої Чорнобильської АЕС почала горіти в ніч з 23 на 24 березня. Деякі осередки спалаху ліквідовані або локалізовані. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

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"У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є істотним приводом для занепокоєння", - уточнили в МАГАТЕ у Twitter.

У свою чергу виконувач обов'язків міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі загального телемарафону повідомив, що окрім лісу у зоні відчуження раніше виникали пожежі у різних місцях.

"За останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. В останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогодні більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де триває горіння", - резюмував Стрілець.

Він додав, що більшість пожеж локалізовано, рятувальники займаються їхньою ліквідацією. Попередньо відомо, що ліси почали горіти через збройну агресію армії Російської Федерації, яка окупувала ЧАЕС.

У зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що, як і раніше, серйозно стурбований ситуацією, і ще раз наголосив на нагальній необхідності укладання узгоджених рамок, які дозволили б МАГАТЕ надавати технічну допомогу для безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів України.

Раніше війська Росії пошкодили лінію електропостачання ЧАЕС, станція не може залишатися без надійного енергоживлення. Як наголошують у НЕК "Укренерго", лише регулярне технічне обслуговування допоможе уникнути повторної катастрофи на цій станції.

Фото: ua.depositphotos.com