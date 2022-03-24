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Російські війська намагаються взяти штурмом Славутич

Вид на Славутич. Фото: скриншот видео YouTube/Maksym Melnychuk
Вид на Славутич. Фото: скриншот видео YouTube/Maksym Melnychuk

Російські війська намагаються взяти штурмом місто Славутич Київської області. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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"Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС – у небезпеці. Російські війська намагаються взяти місто штурмом, триває обстріл українських блокпостів з боку загарбників. Є чергова загроза артилерійських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, згідно з даними у зведенні Генерального штабу Збройних сил на 12:00, "підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, але мети не досягли".

Зазначимо, що напередодні увечері мер міста Юрій Фомічев повідомив у своєму відеозверненні, що у середу в місті був "важкий день, ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями".

"Було обстріляно наш блокпост. Висування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч, і все дуже непросто", — повідомив градоначальник.

Фомічев закликав городян не нехтувати сигналами тривоги та бігти в укриття, зокрема якщо вони почули сигнал у черзі за хлібом чи молоком. При цьому мер констатував, що виїзд зі Славутича наразі неможливий.

"Навіть не плануйте це найближчими днями. Така ж сама важка ситуація з підвезенням продуктів гуманітарної допомоги. Зараз ми відрізані, ми працюємо над цим", — наголосив він.

За словами мера, жодних гарантій безпеки для мешканців немає, і "може статися все що завгодно будь-якої миті". Він закликав громадян тримати під рукою "тривожний рюкзак" із документами, грошима та речами першої необхідності.

Зазначимо, що Славутич розташований у лісистій місцевості на захід від оточеного російськими військами Чернігова, за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю, що йде по Дніпру.

Місто було збудовано після аварії на ЧАЕС і з'єднане з нею залізничною колією, що пролягає через територію Білорусі. Воно є анклавом Київської області на території Чернігівської та належить нині до Вишгородського району. На початок 2021 року в місті проживало, за офіційними даними, 24,7 тисячі мешканців.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов