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Работают снайперы: власти Славутича запретили передвигаться по городу

Работают снайперы: власти Славутича запретили передвигаться по городу
Фото: Pixabay

В городе Славутиче (Киевская область) запретили передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. 

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Как сообщает в Facebook пресс-служба городского совета Славутича, запрет ввели из-за снайперской стрельбы. 

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы. Максимальный репост!" – говорится в сообщении.

Ранее в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" заявили, что войска РФ пытаются взять штурмом город Славутич Киевской области. 

Согласно данным в сводке Генерального штаба Вооруженных сил на 12:00, "подразделения противника пытались блокировать Чернигов и захватить город Славутич, но цели не достигли".

Накануне вечером мэр города Юрий Фомичев сообщил в своем видеообращении, что в среду в городе был "тяжелый день, мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями".

По его словам, российские оккупанты обстреляли блокпост, расположенный на территории города.

Фомичев призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и бежать в укрытия, в частности, если они услышали сигнал в очереди за хлебом или молоком. При этом мэр констатировал, что выезд из Славутича сейчас невозможен.

Славутич расположен в лесистой местности к западу от окруженного российскими войсками Чернигова, в нескольких километрах от границы с Беларусью, пролегающей по Днепру.

Город был построен после аварии на ЧАЭС и связан с ней железнодорожной линией, пролегающей через территорию Беларуси.

Он является анклавом Киевской области на территории Черниговской и относится к Вышгородскому району. На начало 2021 года в городе проживало, по официальным данным, 24,7 тысячи человек.

Автор:
Дмитрий Нарожный