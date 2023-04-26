У Мінприроди оцінили можливість відновлення туризму у Чорнобильській зоні під час війни

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець не бачить передумов для відновлення туризму у Чорнобильській зоні відчуження до кінця війни. Про це, як передає "Інтерфакс-Україна", він сказав на брифінгу під час відвідання зони.

"Територія зони під особливим контролем. Думаю, до кінця військового стану туризм тут відновлюватися не буде. Це насамперед небезпечно для самих туристів, зокрема через мінування", - зазначив чиновник.

При цьому міністр заявив, що на Україну очікує найближчим часом велика реформа, що стосується не лише зони відчуження Чорнобильської АЕС, а й загалом питання заповідників. За його словами, міністерство вже працює над розробкою відповідних законопроектів та підзаконних актів.

На думку Стрільця, Україна після перемоги у війні буде найбільш відвідуваною країною, тому мають бути відповідні локації. Щодо Зони відчуження, міністр зазначив, що бачить її також науковим хабом. За його словами, вторгнення РФ, яке порушило умови безпечного утримання Чорнобильської зони, дало поштовх для відповідних наукових досліджень.

"Робота над цим вже йде. Ми ухвалили необхідні для її старту документи. Саме зараз, коли вже є факт порушення РФ того мирного атома, який відпочивав багато років, можемо провести дослідження, які ніхто у світі провести не може", - пояснив ідею голова. Мінприроди.

За словами чиновника, вже є відповідні домовленості щодо створення хаба з багатьма країнами, які необхідно реалізовувати. Зокрема, підтвердила свою зацікавленість у цьому Франція, з міністром екології якої Стрілець нещодавно зустрічався.

Нагадаємо, що 26 квітня відзначаються роковини катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році, що призвела до радіоактивного забруднення та виселення населення зі значних територій на півночі Київської області. Наприкінці лютого та в березні 2022 року ЧАЕС була захоплена російською армією під час її вторгнення в Україну.

У 2023 році заходи до річниці обмежилися офіційним вшануванням пам'яті загиблих ліквідаторів аварії президентом Володимиром Зеленським. Крім того, Національний банк України випустив нову пам'ятну монету із серії "Чорнобиль. Відродження".