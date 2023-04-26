Річниця аварії на ЧАЕС. Лубінець заявив, що держава не повністю виконує гарантії соцзахисту ліквідаторів

Держава не повною мірою виконує гарантії щодо соцзахисту та медичного забезпечення ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 26 квітня, в день 37-х роковин катастрофи.

За його словами, про порушення свідчать результати відповідного моніторингу.

Ідеться про недотримання гарантій, визначених, зокрема, законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Лубінець зазначив, що наразі не виконується рішення Конституційного суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018 у справі про пільги та соціальні гарантії для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того, недофінансовуються відповідні бюджетні програми для цієї категорії громадян.

При цьому омбудсмен додав, що в умовах воєнного стану кількість звернень осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є незначною, оскільки ці люди розуміють необхідність першочергового реагування саме на виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ.