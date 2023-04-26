Годовщина аварии на ЧАЭС. Лубинец заявил, что государство не полностью выполняет гарантии соцзащиты ликвидаторов

Государство не в полной мере выполняет гарантии касательно соцзащиты и медицинского обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 26 апреля, в день 37-й годовщины катастрофы.

По его словам, о нарушениях свидетельствуют результаты соответствующего мониторинга.

Речь идет о несоблюдении гарантий, определенных, в частности, законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Лубинец отметил, что в настоящее время не выполняется решение Конституционного суда Украины от 17 июля 2018 года № 6-р/2018 по делу о льготах и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Кроме того, недофинансируются бюджетные программы для этой категории граждан.

При этом омбудсмен добавил, что в условиях военного положения количество обращений лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, незначительно, поскольку эти люди понимают необходимость первоочередного реагирования именно на вызовы, связанные с полномасштабным вторжением РФ.