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Годовщина аварии на ЧАЭС. Лубинец заявил, что государство не полностью выполняет гарантии соцзащиты ликвидаторов
Государство не в полной мере выполняет гарантии касательно соцзащиты и медицинского обеспечения ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 26 апреля, в день 37-й годовщины катастрофы.
По его словам, о нарушениях свидетельствуют результаты соответствующего мониторинга.
Речь идет о несоблюдении гарантий, определенных, в частности, законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".
Лубинец отметил, что в настоящее время не выполняется решение Конституционного суда Украины от 17 июля 2018 года № 6-р/2018 по делу о льготах и социальных гарантиях для граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Кроме того, недофинансируются бюджетные программы для этой категории граждан.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом омбудсмен добавил, что в условиях военного положения количество обращений лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, незначительно, поскольку эти люди понимают необходимость первоочередного реагирования именно на вызовы, связанные с полномасштабным вторжением РФ.