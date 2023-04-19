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Энергетика
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МАГАТЭ провело необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС

Ровенская АЭС
Ровенская АЭС. Фото: energoatom.com.ua

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 18 апреля провели необъявленные инспекции на Ровенской и Хмельницкой АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

Отмечается, что инспеции состоялись в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Целью стала проверка отсутствия незаявленного ядерного материала. В нем приняли участие инспекторы Агентства и Госатомрегулирования.

Замечаний от инспекторов МАГАТЭ не было.

Автор:
Артем Ющенко