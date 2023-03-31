Украина заинтересована в работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС до полного освобождения станции: есть несколько причин

Украина заинтересована в продолжении работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС по меньшей мере до полного освобождения станции от оккупантов. Об этом заявил и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков, передает "Укринформ".

"Во-первых, миссия МАГАТЭ находится на АЭС по приглашению Украины. Во-вторых, таким образом украинская сторона получает данные о состоянии оборудования и систем, которые есть в распоряжении МАГАТЭ на станции", – высказался Кориков.

Также он добавил, что пребывание миссии создает определенное давление на захватчиков, ведь те не привыкли работать в условиях постоянного мониторинга. Однако важно, чтобы специалисты были на станции именно на условиях Украины.

"Украина заинтересована в продолжении работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС как минимум до возвращения станции под контроль украинской власти", – отметил временный глава Госинспекции ядерного регулирования.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль украинской компании являются приоритетными задачами для Украины и международного сообщества.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с сентября 2022 года (группы специалистов несколько раз менялись).

29 марта 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси второй раз прибыл на временно оккупированную станцию. После этого он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить.