Україна зацікавлена в роботі місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС до повного звільнення станції: є кілька причин

Україна зацікавлена у продовженні роботи місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС щонайменше до повного звільнення станції від окупантів. Про це заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, передає "Укрінформ".

"По-перше, місія МАГАТЕ перебуває на АЕС на запрошення України. По-друге, таким чином українська сторона отримує дані про стан обладнання і систем, які є в розпорядженні МАГАТЕ на станції", – висловився Коріков.

Також він додав, що перебування місії також створює певний тиск на загарбників, адже ті не звикли працювати в умовах постійного моніторингу. Однак важливо, щоб фахівці були на станції саме на умовах України.

"Україна зацікавлена у продовженні роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС щонайменше до повернення станції під контроль української влади", – зазначив тимчасовий очільник Держінспекції ядерного регулювання.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, створення зони безпеки навколо ЗАЕС, її подальша демілітаризація та передача під контроль української компанії є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.

Місія МАГАТЕ працює на ЗАЕС з вересня 2022 року (групи фахівців кілька разів змінювалися).

29 березня 2023 генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге прибув на тимчасово окуповану станцію. Після цього він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.