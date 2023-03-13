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На Запорізькій АЕС - дефіцит фахових працівників, може статися катастрофа
На Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників. Забезпечувати життєдіяльність атомної електростанції стає дедалі складніше.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, російські окупанти працевлаштовували на Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти та стажу.
Крім того, у представників "Росатому", які працюють на ЗАЕС, закінчився термін контракту. Однак у його продовженні або підписанні нового їм відмовили, - повідомляє Генштаб. Так само відмовлено і у поверненні до Росії, оскільки працювати на станції тоді буде практично нікому.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Все це може призвести до непередбачуваних наслідків", - резюмують у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти близько місяця блокували ротацію експертів МАГАТЕ, які постійно присутні на території Запорізької АЕС задля зниження ризику ядерної аварії. 2 березня ротацію таки вдалося провести.
Тим часом, у "Енергоатомі" закликають якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС. Створення зони безпеки навколо захопленої російськими військовими Запорізької атомної електростанції, її подальша демілітарізація та передача під контроль "Енергоатому" є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.