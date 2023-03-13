На Запорізькій АЕС - дефіцит фахових працівників, може статися катастрофа

На Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників. Забезпечувати життєдіяльність атомної електростанції стає дедалі складніше.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, російські окупанти працевлаштовували на Запорізьку АЕС осіб без відповідної освіти та стажу.

Крім того, у представників "Росатому", які працюють на ЗАЕС, закінчився термін контракту. Однак у його продовженні або підписанні нового їм відмовили, - повідомляє Генштаб. Так само відмовлено і у поверненні до Росії, оскільки працювати на станції тоді буде практично нікому.

"Все це може призвести до непередбачуваних наслідків", - резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти близько місяця блокували ротацію експертів МАГАТЕ, які постійно присутні на території Запорізької АЕС задля зниження ризику ядерної аварії. 2 березня ротацію таки вдалося провести.

Тим часом, у "Енергоатомі" закликають якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС. Створення зони безпеки навколо захопленої російськими військовими Запорізької атомної електростанції, її подальша демілітарізація та передача під контроль "Енергоатому" є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.