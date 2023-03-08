Гутерріш заявив про готовність ООН стати посередником у питанні демілітаризації ЗАЕС

Організація Об’єднаних Націй готова запропонувати посередництво для досягнення повної демілітаризації території Запорізької АЕС. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає пресслужба Офісу президента.

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Гутерріш і Зеленський обговорили, як припинити російський ядерний шантаж і відновити порушену Росією безпеку всіх українських АЕС, зокрема Запорізької.

"ЗАЕС має повернутися під повний український контроль - це питання глобальної, а не лише української безпеки", – висловився Зеленський.

Водночас Гутерріш відзначив особливу важливість безпеки Запорізької АЕС. За його словами, ООН готова бути посередником для досягнення повної демілітаризації території станції, щоб відновити її нормальну роботу.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, створення зони безпеки навколо ЗАЕС, її подальша демілітарізація та передача під контроль української компанії є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.