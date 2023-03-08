Гутерриш заявил о готовности ООН стать посредником в вопросе демилитаризации ЗАЭС

Организация Объединенных Наций готова предложить посредничество для достижения полной демилитаризации территории Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

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Гутерриш и Зеленский обсудили, как прекратить российский ядерный шантаж и восстановить нарушенную Россией безопасность всех украинских АЭС, в частности, Запорожской.

"ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль – это вопрос глобальной, а не только украинской безопасности", – высказался Зеленский.

В то же время Гутерриш отметил особую важность безопасности Запорожской АЭС. По его словам, ООН готова посредничать для достижения полной демилитаризации территории станции, чтобы возобновить ее нормальную работу.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль украинской компании являются приоритетными задачами для Украины и международного сообщества.