Оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода из ЗАЭС: готовят оборудование, которое можно украсть

Захватчики просчитывают возможные сценарии побега из Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре и планируют ограбить Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Особое внимание захватчиков, сообщают жители Энергодара, привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала ГП "НАЭК "Энергоатом", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях.

Значительные средства в создание Центра в свое время инвестировал не только "Энергоатом (500 млн грн), но и Европейский Союз (около 13 млн евро)".

"Осматривая здание НТЦ, приехавшие на ЗАЭС рашисты как "специалисты атомной отрасли" составляли списки оборудования, которое "надо демонтировать" (читайте – украсть) с атомной станции в случае отступления", - отмечают в "Энергоатоме".

Как раньше сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.