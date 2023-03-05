Глава Минэнерго рассказал, имеют ли успехи дипломатические шаги по возвращению ЗАЭС

Дипломатические шаги по возвращению Украине Запорожской атомной станции пока не имею успеха, ситуация зашла в тупик.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.

"Пока ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых – на демилитаризации станции, во-вторых – выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", – отметил он.

По его словам, Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы. Россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.

"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал министр.

Как раньше сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

Напомним, что ЗАЭС российские войска были захвачены в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.