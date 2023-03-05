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Глава Минэнерго рассказал, имеют ли успехи дипломатические шаги по возвращению ЗАЭС
Дипломатические шаги по возвращению Украине Запорожской атомной станции пока не имею успеха, ситуация зашла в тупик.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет пресс-служба Минэнерго.
"Пока ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых – на демилитаризации станции, во-вторых – выходе из ЗАЭС работников "Росатома". В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", – отметил он.
По его словам, Украина получает от миссии МАГАТЭ, работающей на ЗАЭС, тревожные сигналы. Россияне крайне непрофессионально ведут себя на станции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Миссия МАГАТЭ подтверждает, что россияне эксплуатируют станцию в таком режиме, что состояние оборудования на ЗАЭС значительно ухудшается. Есть ощущение, что одна из целей захватчиков: после деоккупации оставить нам ее в нерабочем состоянии", - сказал министр.
Как раньше сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.
Напомним, что ЗАЭС российские войска были захвачены в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.