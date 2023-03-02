МАГАТЭ провело ротацию своих экспертов на ЗАЭС, месяц блокировавшуюся Россией

На оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции 2 марта была проведена давно откладывавшаяся ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии, говорится в сообщении последнего. Украинские власти, напомним, недавно возмущались блокированием оккупационными силами ротации этой миссии.

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Новая группа сотрудников МАГАТЭ прибыла на крупнейшую в Европе АЭС после пересечения линии фронта, что позволило трем экспертам, которые находились на станции с начала января, спустя месяц после планировавшегося срока наконец отправиться обратно в штаб-квартиру агентства в Вене.

Прибывшая в четверг группа является шестой с момента создания миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию на ЗАЭС 1 сентября прошлого года. Отмечается, что ее прибытие "положило конец тупиковой ситуации, осложнившей усилия агентства" по поддержке ядерной безопасности.

"Постоянное присутствие миссии на ЗАЭС необходимо для снижения риска ядерной аварии во время этой и без того разрушительной войны. Наши смелые специалисты, работая в тесном контакте с персоналом станции, дают технические консультации и следят за ситуацией в чрезвычайно сложных условиях", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он снова подтвердил решимость помочь защитить станцию, согласовав и внедрив там зону ядерной безопасности и защиты, заявив, что он продолжает консультации по этому вопросу как с Украиной, так и с Россией. Гросси также опубликовал видео пересечения линии фронта в Запорожской области сотрудниками агентства.

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Как сообщили также в агентстве, нестабильная ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС вновь проявилась 1 марта, когда единственная оставшаяся резервная линия электропередачи ЗАЭС напряжением 330 кВ была отключена в третий раз менее чем за неделю, "вероятно, из-за обстрелов на другом берегу Днепра".

Кроме того, сообщается, что на этой неделе группы экспертов МАГАТЭ заменяются и на трех других ядерных объектах в Украине, где оно установило постоянное присутствие в январе: на Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com