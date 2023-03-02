В ISW объяснили, почему РФ блокирует ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия намерена использовать персонал Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию. Также, вероятно, россияне могут использовать растущую угрозу вокруг ЗАЭС для сдерживания будущего наступления украинской армии.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что МАГАТЭ объявило 10 февраля, что отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 9 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля – что вблизи ЗАЭС произошло 20 детонаций, из-за чего ненадолго была отключена резервная линия электропередач на ЗАЭС.

При этом в МИД России заявили, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности без уважительных причин отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок. А представитель российских оккупационных властей обвинил западные спецслужбы в том, что они сорвали ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать персонал МАГАТЭ, который, возможно, оказался в ловушке, или уменьшенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию. Российская и оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МИД Украины заявляли, что российские военные намеренно блокируют ротации экспертов МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В ведомстве подчеркнули: если РФ не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 1 марта заявил, что обеспокоен, что группа экспертов, работающих на Запорожской АЭС, не может пройти ротацию более трех недель.