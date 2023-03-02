В ISW пояснили, чому РФ блокує ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС

Росія має намір використати персонал Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції, щоб примусити міжнародну спільноту визнати російське право власності на станцію. Також, ймовірно, росіяни можуть використати зростаючі загрози навколо ЗАЕС для стримування майбутнього наступу української армії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що МАГАТЕ оголосило 10 лютого, що відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на ЗАЕС з міркувань безпеки.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив 9 лютого, що ситуація залишається нестабільною, а 28 лютого – що поблизу ЗАЕС сталося 20 детонацій, через що ненадовго було відключено резервну лінію електропередач на ЗАЕС.

При цьому у МЗС Росії заявили, що Департамент ООН з питань охорони та безпеки без поважних причин відклав ротацію персоналу МАГАТЕ на невизначений термін. А представник російської окупаційної влади звинуватив західні спецслужби у тому, що вони зірвали ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Російська та окупаційна влада, ймовірно, має намір використати персонал МАГАТЕ, який, можливо, опинився у пастці, або зменшену присутність МАГАТЕ на станції, щоб примусити міжнародне співтовариство визнати російське право власності на станцію. Російська та окупаційна влада може також намагатися стримати можливий майбутній український контрнаступ на півдні України шляхом ескалації загроз для ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявляли, що російські військові навмисно блокують ротації експертів МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. У відомстві наголосили: якщо РФ не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі 1 березня заявив, що занепокоєний, що група експертів, які працюють на Запорізькій АЕС, не можуть пройти ротацію понад три тижні.