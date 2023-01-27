Рік без відпустки: окупаційне "керівництво" ЗАЕС порушує контракти, які уклали колаборанти

Російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС вже порушує умови контрактів, які колаборанти підписали з "Росатомом". НАЕК "Енергоатом" вкотре закликає не підписувати жодних контрактів з рашистами.

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Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Працівникам, котрі підписали фільчині грамоти, а точніше – контракти з рашистами, нові "роботодавці" обіцяли зберегти і трудовий стаж, і відпустки. По факту ж російські посіпаки залишилися без відпусток. Згідно з новими наказами відпочити їм дозволять не раніше, як "за рік після укладання контракту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку йшлося про пів року, та пізніше "Росатом" вирішив, що українці мають заслужити відпустку, відпрацювавши на РФ цілий рік.

В "Енергоатомі" закликали не підписувати жодних контрактів із ворогом і нагадажли, що компанія гарантує, що персонал ЗАЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні виплати.

Нагадаємо, пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що через кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".