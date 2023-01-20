Окупантам не вистачає персоналу на ЗАЕС: шукають "фахівців" за оголошеннями

Через кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Своїх професійних атомників не вистачає, а українських, які зголосилися на співпрацю з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", – критично мало", - зауважують в "Енергоатомі".

Причому окупанти шукають персонал вузькоспеціального атомного фаху: операторів реакторного відділення, машиністів двигуна внутрішнього згоряння, фахівців з ремонту реакторно-турбінного устаткування тощо.

"Всі ці спеціальності потребують профільної освіти і досвіду, без яких просто не можна працювати на найбільшій атомній станції в Європі. Але окупанти переймаються лише кількістю персоналу, а про якість, схоже, не йдеться", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Там додали, щозагарбники їздять по квартирах атомників, котрі залишилися вірними Україні, намагаючись змусити їх працювати на свою російську фейкову контору.

Раніше в "Енергоатомі" запевнили, що всі працівники захопленої Запорізької АЕС отримають всі виплати відразу після повернення станції під контроль України і вкотре закликали не підписувати жодних контрактів з окупантами.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену ЗАЕС. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.