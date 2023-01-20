Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС: ищут "специалистов" по объявлениям

Из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, которые согласились на сотрудничество с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", – критически мало", - отмечают в "Энергоатоме".

Причем оккупанты ищут персонал узкоспециальной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования и т.д.

"Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе. Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Там добавили, что захватчики ездят по квартирам оставшихся верными Украине атомщиков, пытаясь заставить их работать на свою российскую фейковую контору.

Ранее в "Энергоатоме" заверили, что все работники захваченной Запорожской АЭС получат все выплаты сразу после возвращения станции под контроль Украины и еще раз призвали не подписывать никаких контрактов с оккупантами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную ЗАЭС. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.