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Энергетика
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Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС: ищут "специалистов" по объявлениям

Оккупантам не хватает персонала на ЗАЭС: ищут "специалистов" по объявлениям

Из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Своих профессиональных атомщиков не хватает, а украинских, которые согласились на сотрудничество с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", – критически мало", - отмечают в "Энергоатоме".

Причем оккупанты ищут персонал узкоспециальной атомной профессии: операторов реакторного отделения, машинистов двигателя внутреннего сгорания, специалистов по ремонту реакторно-турбинного оборудования и т.д.

"Все эти специальности нуждаются в профильном образовании и опыте, без которых просто нельзя работать на крупнейшей атомной станции в Европе. Но оккупанты беспокоятся лишь о количестве персонала, а о качестве, похоже, речь не идет", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Там добавили, что захватчики ездят по квартирам оставшихся верными Украине атомщиков, пытаясь заставить их работать на свою российскую фейковую контору.

Ранее в "Энергоатоме" заверили, что все работники захваченной Запорожской АЭС получат все выплаты сразу после возвращения станции под контроль Украины и еще раз призвали не подписывать никаких контрактов с оккупантами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную ЗАЭС. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.

Автор:
Светлана Манько