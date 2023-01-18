На возобновление работы ЗАЭС после освобождения нужно не менее двух месяцев

Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Украинским спецназовцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Ведь рашисты целенаправленно превращают самую большую в Европе АЭС в военную базу, минуя все вокруг из-за страха перед ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это время необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.

В "Энергоатоме" добавили, что рашисты пока не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены и "Росатому" не хватает компетентного персонала.

"Из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы", – отметили в компании.

Также отмечается, что восстановление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков.

Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта. Станция все еще находится под российской оккупацией.

И.о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков заявлял, что оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.