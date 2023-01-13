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Энергетика
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Фейковое изменение юридического адреса не поможет россиянам контролировать ЗАЭС, - Энергоатом

Фейковое изменение юридического адреса не поможет россиянам контролировать ЗАЭС, - Энергоатом

После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в Росатоме сменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС Москве.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Таким образом, оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к РФ, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты не пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", - отмечают в "Энергоатоме".

Там подчеркивают, что российские военные на временно оккупированной территории Украины повторяют действия фашистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске.

Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить собственные карманы.

"В конце концов, оккупантов постигнет судьба гитлеровцев в Судетах: справедливый суд ждет каждого, кто совершал военные преступления, а все прихвостные и коллаборанты будут депортированы. После освобождения Энергодара и полной деоккупации Запорожской АЭС! Это обязательно случится, просто вопрос времени", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Ранее в "Энергоатом" заверили, что все работники захваченной Запорожской АЭС получат все выплаты сразу после возвращения станции под контроль Украины и призвали не подписывать никаких контрактов с оккупантами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную ЗАЭС. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.

Автор:
Светлана Манько