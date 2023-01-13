Фейковое изменение юридического адреса не поможет россиянам контролировать ЗАЭС, - Энергоатом

После оккупации крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в Росатоме сменили юридический адрес предприятия, фейково "переподчинив" ЗАЭС Москве.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Таким образом, оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к РФ, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты не пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины", - отмечают в "Энергоатоме".

Там подчеркивают, что российские военные на временно оккупированной территории Украины повторяют действия фашистов во время Второй мировой войны в аннексированных Судетах или Гданьске.

Они "отжимают" у энергодарцев движимое и недвижимое имущество и, прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия, чтобы набить собственные карманы.

"В конце концов, оккупантов постигнет судьба гитлеровцев в Судетах: справедливый суд ждет каждого, кто совершал военные преступления, а все прихвостные и коллаборанты будут депортированы. После освобождения Энергодара и полной деоккупации Запорожской АЭС! Это обязательно случится, просто вопрос времени", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Ранее в "Энергоатом" заверили, что все работники захваченной Запорожской АЭС получат все выплаты сразу после возвращения станции под контроль Украины и призвали не подписывать никаких контрактов с оккупантами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную ЗАЭС. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.