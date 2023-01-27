Год без отпуска: оккупационное "руководство" ЗАЭС нарушает контракты, которые заключили коллаборанты

Российское оккупационное руководство Запорожской АЭС уже нарушает условия контрактов, которые коллаборанты подписали с “Росатомом”. НАЭК "Энергоатом" в очередной раз призывает не подписывать никаких контрактов с рашистами.

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Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Работникам, подписавшим филькины грамоты, а точнее – контракты с рашистами, новые "работодатели" обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска. По факту же российские сообщники остались без отпусков. Согласно новым приказам отдохнуть им разрешат не раньше, чем через "год после заключения контракта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала речь шла о 6 месяцах, но позже "Росатом" решил, что украинцы должны заслужить отпуск, отработав на РФ целый год.

В "Энергоатоме" призвали не подписывать никаких контрактов с врагом и напомнили, что компания гарантирует, что персонал ЗАЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные выплаты.

Напомним, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".