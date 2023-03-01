Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС задерживается почти на месяц

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси обеспокоен тем, что группа экспертов, работающих на Запорожской АЭС, не может пройти ротацию более трех недель.

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Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси надеется, что новая группа сможет прибыть на ЗАЭС уже на этой неделе. Он призвал все привлеченные стороны к конструктивным усилиям, чтобы это произошло.

Гендиректор МАГАТЭ в очередной раз отметил важность ядерной безопасности в воюющей стране. Он напомнил, что из-за постоянных обстрелов ЗАЭС получает электроэнергию только от единственной из четырех линий электропередач, действовавших до начала войны.

Поделился Гросси и обнадеживающей новостью – в последние недели стабилизировался уровень воды в Каховском водохранилище. Это важно, чтобы обеспечить необходимое количество охлаждающей воды для ЗАЭС.

В заключение гендиректор доложил, что пять групп МАГАТЭ продолжают контролировать ситуацию с ядерной и физической безопасностью на всех пяти площадках Запорожской АЭС.

Напомним, ранее в МИД Украины заявляли, что российские военные намеренно блокируют ротации экспертов МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. В ведомстве подчеркнули: если РФ не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе.