Украина предлагает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ

Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023 – 2025 годы. Министр энергетики Герман Галущенко призвал европейских коллег поддержать украинскую заявку.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Галущенко принял участие в состоявшейся в Стокгольме неформальной встрече министров энергетики и транспорта ЕС. Он поблагодарил представителей ЕС за 10-й пакет санкций против России.

"Год назад никто бы не поверил в санкции против российского угля, нефти или газа. Теперь ограничительные меры стали реальностью. Пора идти дальше и вводить санкции против "Росатом", который прикрывает ядерный терроризм российского режима и спонсирует российскую армию”, - отметил он.

Министр также сообщил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку.

Напомним, постоянные мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали работу на всех украинских атомных электростанциях.

Отметим, что в последнее время Российская Федерация ужесточила атаки именно на объекты энергетики в Украине. Это создает угрозу также АЭС. В конце ноября 2022 года ракетный обстрел РФ привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций.