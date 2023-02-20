РФ блокирует ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Российские военные намеренно блокируют ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что является грубым нарушением международных норм права.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отмечают, что российские оккупационные войска также продолжают активную милитаризацию Запорожской АЭС и прилегающей территории, размещая там военную технику и военнослужащих.

"РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС", - говорится в заявлении отечественных дипломатов.

В МИД подчеркнули, что если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор не известны для Европы.

"Москва должна немедленно разблокировать ротацию экспертов МАГАТЭ и обеспечить их безотлагательное безопасное перемещение временно оккупированными территориями Украины на Запорожскую АЭС", - отмечают в МИД.

Там добавляют, что продолжающиеся преступления РФ против гражданских ядерных объектов в Украине, включая оккупацию ЗАЭС, препятствование работе МАГАТЭ и создание угроз жизни международных экспертов, требуют безотлагательной международной реакции.

"Призываем международное сообщество принять немедленные шаги для расширения санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России. Отдельно подчеркиваем необходимость полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ", - подчеркнули в МИД.

Дипломаты отметили, что единственно возможным путем восстановления ядерной безопасности и защищенности в Европе является немедленный вывод военного и гражданского персонала РФ из ЗАЭС, ее демилитаризация и восстановление контроля Украины. Поэтому в МИД рассчитывают на активные действенные усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси для противодействия преступлениям РФ.

Как ранее сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.

Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. На станции из-за оккупации произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.