"Энергоатом" обвинил РФ в очередном акте ядерного терроризма: в чем причина

Две вражеских крылатых ракет пролетели над Пивденноукраинской АЭС 18 февраля во время утренней ракетной атаки РФ. Они двигались на опасно близком расстоянии к ядерному объекту.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой.

"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира. В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ", - добавили в "Энергоатоме".

В Украине утром 18 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применялись экстренные отключения света.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что 18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.