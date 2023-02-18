"Енергоатом" звинуватив РФ у черговому акті ядерного тероризму: у чому причина

Дві ворожі крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС 18 лютого під час ранкової ракетної атаки РФ. Вони рухалися на небезпечно близькій відстані до ядерного об'єкта.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою.

"Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу. Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ", - додали в "Енергоатомі".

В Україні зранку 18 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відключення світла.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що 18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони.