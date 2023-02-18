Через загрозу ракетної атаки почалися екстрені відключення: де може не бути світла

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідоменні.

В Україні зранку 18 лютого у низці областей оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив про перші збиття ракет. Водночас очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибухи у Хмельницькому.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.

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