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Из-за угрозы ракетной атаки начались экстренные отключения: где может не быть света
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.
В Украине с утра 18 февраля в ряде областей объявлена воздушная тревога.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о первых сбитиях ракет. В то же время глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в Хмельницком.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что враг использует тактическую авиацию, в том числе в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.
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