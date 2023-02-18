Один человек погиб и еще один получил ранение из-за вражеских обстрелов на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Харьковскую область. Так, 17 февраля вражеским обстрелам подверглись по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Купянске под обстрелом находился частный жилой сектор. Повреждены дома, произошли пожары.

В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. Там погиб 68-летний гражданский мужчина.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили.

"В результате обстрела села Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина", - сообщил Синегубов.

Напомним, 16 февраля вражеским обстрелам подверглись районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области.