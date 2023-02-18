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Один человек погиб и еще один получил ранение из-за вражеских обстрелов на Харьковщине
Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Харьковскую область. Так, 17 февраля вражеским обстрелам подверглись по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в Купянске под обстрелом находился частный жилой сектор. Повреждены дома, произошли пожары.
В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, произошел пожар. Там погиб 68-летний гражданский мужчина.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял Центр первичной медико-санитарной помощи. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили.
"В результате обстрела села Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина", - сообщил Синегубов.
Напомним, 16 февраля вражеским обстрелам подверглись районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области.