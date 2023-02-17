Из-за ночного обстрела Харькова повреждены цеха одного из предприятий

В Харькове в результате обстрела врага в ночь на 17 февраля есть попадание в Киевском и Основянском районах города. За сутки вражеским обстрелам подверглись районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, после 23:00 оккупанты ударили по Харькову предварительно ракетами ЗРК С-300.

"Зафиксированы "прилеты" в Основянском и Киевском районах города. Обошлось без пострадавших. От взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий", - отметил глава области.

Он добавил, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка.

Вражеским обстрелам подверглись районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области. В частности, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск, Гряниковка и другие.

В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию.

В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения, гаражи и автомобиль. Произошли пожары.

В пгт. Большой Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Отметим, 15 февраля вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.