Российская авиация нанесла два ракетных удара по Волчанску, есть раненые

Российские оккупационные войска утром 16 февраля обстреляли Волчанск Харьковской области. Зафиксировано два ракетных удара.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией.

"В результате обстрела ранение получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", - сообщил Синегубов.

Также в результате авиаудара ранения получили 5 мужчин от 35 до 65 лет, которые проводили ремонтные работы на линиях связи. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно.

Кроме того, в результате обстрелов повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Напомним, за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области.