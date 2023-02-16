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Российские снаряды убили трех человек на Херсонщине
Утром 16 февраля в селе Змиевка Херсонской области погибли супруги из-за вражеских обстрелов. Также российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что на рассвете в дом попал вражеский снаряд, оборвавший жизнь двух мирных людей.
"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российских обстрелов села Змиевка Бериславского района погибли супруги - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Херсонской ОВА подчеркнули, что российские артиллеристы знали, куда целили.
"Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона", - подчеркнули в ОВА.
Кроме того, сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы. Женщина мирно шла по родному городу.
О страшном событии рассказали работники магазина, расположенного рядом.
"В здании магазина - ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели окровавленное тело пожилой херсонки, которая получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь", – сообщили в ОВА.
Жителям близлежащих многоквартирных домов пришлось спешно бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в жилище.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.