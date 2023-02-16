Российские снаряды убили трех человек на Херсонщине

Утром 16 февраля в селе Змиевка Херсонской области погибли супруги из-за вражеских обстрелов. Также российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что на рассвете в дом попал вражеский снаряд, оборвавший жизнь двух мирных людей.

"Очередное трагическое утро в Херсонской области. Из-за российских обстрелов села Змиевка Бериславского района погибли супруги - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА подчеркнули, что российские артиллеристы знали, куда целили.

"Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсона", - подчеркнули в ОВА.

Кроме того, сегодня российский снаряд убил 70-летнюю жительницу Херсона прямо среди улицы. Женщина мирно шла по родному городу.

О страшном событии рассказали работники магазина, расположенного рядом.

"В здании магазина - ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы. Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели окровавленное тело пожилой херсонки, которая получила смертельную травму живота. Прибывшие на место происшествия врачи уже ничем не могли ей помочь", – сообщили в ОВА.

Жителям близлежащих многоквартирных домов пришлось спешно бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в жилище.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.